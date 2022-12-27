وزير الإسكان: تنفيذ 1236 وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بقنا الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجار الانتهاء من تنفيذ 1236 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين- محور محدودي الدخل»، بمدينة قنا الجديدة، ولفت في بيان صحفي إلى تنفيذ مستشفى على أعلى مستوى بالمدينة، بإجمالي 175 سريرا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد.

الانتهاء من تنفيذ 21 عمارة

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 عمارة تضم 504 وحدات سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل»، وذلك بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة أخرى بمبادرة الرئيس «سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل»، وتشمل 23 عمارة تضم 552 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بالإضافة إلى 5 عمارات تضم 180 وحدة سكنية 2 غرفة وصالة، بموقع الامتداد الشرقي للمدينة بطريق قنا الأقصر.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه نظراً للاهتمام بمنظومة الصحة داخل مدينة قنا الجديدة جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال مستشفى سعة 175 سريرا بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة بقيمة 152.9 مليون جنيه، وذلك لتوفير أفضل الخدمات لقاطني المدينة.

مستشفى مكون من 8 طوابق

وأوضح رئيس الجهاز، أن المستشفى مكون من 8 طوابق للعمل على تقديم خدمة طبية شاملة في جميع الأوقات والاهتمام بصحة المواطنين اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما وجه المهندس مصطفى سعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات على الوجه الأكمل للنادي الرياضي بمدينة قنا الجديدة على مساحة 15 فدانا بقيمة إجمالية 89 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز قنا الجديدة أن النادي الرياضي يضم: «ملعب كرة قدم طبقا للاشتراطات الأوليمبية بالمدرجات وغرف تغيير الملابس واستراحات، وحمام سباحة أوليمبي بالمدرجات، وحمام سباحة أطفال على أعلى مستوى، وحمام غطس، ومبنى نادٍ اجتماعي يشمل جميع الأنشطة الترفيهية، وكافيتريات، وملعبي تنس أرضي، وملعب خماسي نجيل صناعي، وملعب ثلاثي، ومسطحات خضراء ومظلات، ومسار للمشاة، وأماكن انتظار سيارات، وسور بكامل محيط النادي».

حملة مكبرة على الأحياء السكنية

وفي سياق آخر، شن جهاز مدينة قنا الجديدة، حملة مكبرة على الأحياء السكنية والمباني الخدمية بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات المياه الخلسة في الأحياء السكنية، وذلك حفاظاً على مقدرات الوطن من المياه ومواجهة المخالفين للقانون.

وأشار رئيس جهاز قنا الجديدة، إلى أن الحملة أسفرت عن قطع المياه عن بعض المنشآت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه ورفع الوصلات الخلسة والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الجهاز والهيئة.