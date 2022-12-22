وزير الإسكان لقناة الحياة: نقدم للرئيس تقريرا ربع سنوي عن سد «جوليوس نيريري»

عبر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالملء الأول لسد «جوليوس نيريري» التنزاني، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه منذ 4 سنوات، بالمتابعة عن كثب لمعدلات تنفيذ المشروع.

وأضاف « الجزار»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه زار مشروع السد أكثر من زيارات قام بها لمشروعات تنفذ في مصر، كما يتم تقديم تقرير ربع سنوي تفصيلي للرئيس السيسي عن المشروع.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع واجه تحديات كبيرة، فالستة أشهر الأولى في تجهيز الموقع لاستقبال المهندسين كانت صعبة للغاية، كما أن فترة فيروس كورونا والإغلاق كانت صعبة، وبالرغم من ذلك لم يتوقف العمل.

وتابع: «النتيجة التي وصلنا إليها اليوم في معدل أعمار إنشاء السدود يعد معدل قياسي، وعندما نضعه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم يعد إنجاز تفخر وتسعد به تنزانيا، ومن حقنا أيضا أن نسعد بمد يد العون لأصدقائنا وإخواتنا في القارة الأفريقية».