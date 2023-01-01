وزير المالية: مصر تمتلك بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمتلك بيئة أعمال أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة ترتكز على بنية أساسية متطورة، قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

العلاقات المصرية الهندية

وأضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، إننا حريصين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال السياسات المالية، اتساقًا مع ما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور كبير خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الدعم الهندي لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة» واللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».

تعميق التعاون الاقتصادي

وقال أجييت جوبيتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن الشركات الهندية تعد من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر، التي تمتلك بيئة خصبة ذات سوق ضخم وممتد يمتلك كل مقومات التنمية، موضحًا حرص الجانب الهندي على تعميق التعاون مع الجانب المصري في كل المجالات، خاصة الاقتصادية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية لديهما، إضافة إلى دراسة تمويل التجارة عبر آليات لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وكذلك بحث التعاون في مجال الشمول المالي، وميكنة الخدمات الحكومية.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.