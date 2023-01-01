بيانات أول مولود في العام الجديد 2023.. «على اسم جده»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اسم أول مولود للعام الجديد 2023، مشيرة إلى أن اسمه فوزي أحمد فوزي، رقم القيد «1»، تاريخ الميلاد 1-1- 2023.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المولود من محافظة قنا مركز أبو تشيت، القرية المحارزة، وامه تدعى إسراء محمد شمندي محمد.

الجدير بالذكر أن عدد سكان مصر بلغ مع بداية العام الجديد 104394125 نسمة خلال الدقائق الأولى للعام، وتصدرت القاهرة بـ 10202035 نسمة والجيزة 9454865 نسمة، والشرقية 7860400 نسمة من أعلى ثلاث محافظات مصرية في تعداد السكان، فيما جاءت محافظة شمال سيناء من أقل محافظات الجمهورية في تعداد السكان 450531 نسمة.