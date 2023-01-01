«الصحة» تحذر المواطنين من تبادل المضادات الحيوية والأدوية: نتائج عكسية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في إصابات الأنفلونزا الموسمية بين جميع الفئات العمرية، محذرا من تبادل المواطنين للأدوية فيما بينهم.

وذكر متحدث الوزارة لـ«الوطن»، أن المواطنين يخلطون بين أعراض فيروس كورونا والأنفلزنزا الموسمية، مشيرا الى أن 90% من الحالات المصابة خلال الفترة الحالية هي لأنفلونزا موسمية.

وأكد، أن فيروسات الأنفلونزا تتغير باستمرار، ويمكن أن تظهر سلالات جديدة من الأنفلونزا كل عام.

تحديث لقاحات الأنفلونزا

وأشار المتحدث الرسمي إلى تحديث لقاحات الأنفلونزا الموسمية بشكل مستمر، لرفع مناعة الجسم، والتصدي للسلالات الأكثر شيوعا، ومن ثم يجب على المواطنين الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام لتعزيز الجهاز المناعي.

مشاركة الأدوية بين المواطنين

وحذر «عبدالغفار»، المواطنين من مشاركة ما تبقى لديهم من أدوية مع الآخرين، مؤكدا أهمية استشارة الطبيب عند استعمال المضادات الحيوية، والحصول على الجرعة التي وصفها الطبيب فقط، وعدم الاعتماد على أي وصفة حتى لا تأتي بنتيجة عكسية، متابعا «المضادات الحيوية تؤخذ بوصف من الطبيب المعالج فقط».

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال الفترة الحالية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات بشكل صحيح، والتباعد الاجتماعي، وتهوية المنازل جيدا، لأن عدم التهوية تعمل على نشر فيروسات الأنفلونزا.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر كل العلاجات المتعلقة بالأمراض التنفسية داخل المستشفيات، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالتزامن مع فصل الشتاء، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات.