«الصحة»: انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا خلال الفترة الحالية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن حالة الخلط الكبير من المواطنين بسبب تشابه أعراض الإنفلونزا مع كوفيد 19، مؤكدا أن التشابه وكيفية التفرقة بينها تعود إلى الطبيب المختص وهي حالة طبيعية بعد الجائحة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بين المواطنين من مختلف الفئات بالإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام، وذلك لأن لقاح الإنفلونزا يجري تحديثه وإضافة مواد جديدة عليه تتناسب مع طبيعة الفيروس الذي يشهد تحورا وأنواعا جديدة كل عام.

وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه حتى الآن لا توجد أي متحورات جديدة، وما تم تسجيله يقرب من 5 لـ 6 متحورات، وفور ظهور أي نوع جديد يجري الإعلان عنه بشكل رسمي، موضحا أن التحور يشير إلى رغبة الفيروس في البقاء وهو في مراحله الأخيرة.

زيادة العيادات المسائية

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، عن توجيهات الرئيس بزيادة العيادات المسائية داخل المستشفيات، متابعا: «العيادات المسائية تعمل على تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، والمحافظات التي جرى افتتاح العيادات المسائية فيها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين».