تأجيل محاكمة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها إلى 8 يناير

قررت محكمة جنايات أحداث بورسعيد، تأجيل محاكمة الطفل المتهم بقتل «سيدة بورفؤاد»، بمساعدة ابنتها، إلى يوم 8 يناير الجاري، وذلك لتعذر وصول المتهم إلى المحكمة.

مقتل سيدة بورسعيد

وكشفت أوراق قضية سيدة بورسعيد «داليا الحوشي»، 47 سنة، تفاصيل مثيرة في أسباب قتلها على يد ابنتها الكبرى «نورهان خليل»، 21 سنة، وطفل يدعى «حسين فهمي»، 15 عاما، إذ تبين من تحريات النيابة العامة أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها.

وتبين من التحقيقات أن الأم طلبت من ابنتها أن تتركها تعيش، وأنها لن تخبر والدها عن حقيقة ما بينها وبين جارها الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة، إلا أنها رفضت جميع توسلاتها.

محاكمة المتهمين بقتل سيدة بورسعيد

وكانت المحكمة عقدت اليوم، أولى جلساتها العاجلة لمحاكمة الطفل «حسين»، الذي أنهى حياة جارته أثناء نومها في منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.