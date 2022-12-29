نص تحقيقات قضية «سيدة بورسعيد».. الابنة خططت لإنهاء حياة الأم بمساعدة الشريك

أدلت «نورهان. خ»، 20 عاما، المتهمة بقتل والدتها «داليا. ا»، بمعاونة جارها الطفل «حسين. ف» الذي لم يتجاوز عمره 15 عاما، باعترافات تفصيلية عن الحادث المعروف إعلاميا بمقتل «سيدة بورسعيد»، قائلة إنّها حددت يوم 14 ديسمبر الماضي لتنفيذ الجريمة، وفتحت باب الشقة لجارها بعد أن تأكدت من خلود والدتها إلى النوم، وكان في يده مطرقة وقطعة خشب مثبتا بها مسامير.

خطة مقتل سيدة بورسعيد

ووفق أقوال المتهمة في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، فإنّ جارها كان يعرف جميع غرف منزلها ومن ينام فيها بسبب دخوله إلى المنزل مرات متكررة، وعند دخوله للمرة الأخيرة أسرع في الدخول إلى غرفة والدتها وضربها بقطعة من الخشب على رأسها فاستيقظت المتهمة وفرت هاربة إلى الصالة، لكن المتهم لحق بها وتمكن من شل حركتها وخنقها، ثم سحب جثمانها وهي فاقدة للوعي بمعاونة ابنتها إلى الحمام.

سيدة بورسعيد توسلت إلى ابنتها لتركها

وشرحت ابنة المجني عليها، تفاصيل مرعبة في تحقيقات النيابة، قائلة إنّ والدتها سيدة يورسعيد استعادت وعيها وتوسلت إلى ابنتها وجارها أن يتركاها وأنّها لن تبلغ والدها بفعلتهما، إلا أنّ المتهمين رفضا وأصرا على قتلها، حتى تأكدا من وفاتها في مشهد بشع، مضيفة أنّها حاولت تنظيف آثار دماء والدتها من على الأرض تمهيدًا لمساعدة جارها في نقل الجثمان وإخفائه خارج المنزل لكنهما فشلا في ذلك.

شريك ابنة سيدة بورسعيد يعترف بالجريمة

وقال المتهم الثاني، في تحقيقات النيابة، إنّه وشريكته قتلا سيدة بورسعيد، وأنّه أخفى نظارة طبية خاصة بالمجني عليها وهاتفها المحمول والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتخلص منها في عقار خال من السكان وأحرق قطعة الخشب والنظارة الطبيعة والمطرقة، بينما أخفى التليفون في منزله من أجل بيعه.

خديعة ابنة سيدة بورسعيد لوالدها وشقيقاها

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنّ شريكته في الجريمة اتصلت بشقيقاها ووالدها وأخبرتهم أنّها تلقت مكالمة هاتفية من مجهول أخبرها بسقوط والدتها على الأرض في حالة إعياء شديد وقت عودتها من عملها بمستشفى بورفؤاد، وجرى نقلها إلى المستشفى، وأن تلك الحيلة كانت من أجل التأكد من وجود أشقائها ووالدها بعيدًا عن مسرح الجريمة حتى يتمكنا من التخلص من الجثمان لكنهما فشلا بسبب سرعة عودة والد شريكته في الجريمة إلى المنزل، بينما أثبت تقرير الطب الشرعي، أنّ الإصابات المثبتة في جسد المجني عليها نتيجة استخدام المتهمة وشريكها أدوات الجريمة.

14 يناير محاكمة المتهمة بقتل سيدة بورسعيد وشريكها في الجريمة

ووفق بيان النائب العام الذي انتهى بإحالة ابنة سيدة بورسعيد إلى محكمة الجنايات وإحالة شريكها في الجريمة إلى محكمة جنايات الطفل، لمحاكمتهما يوم 14 يناير المقبل بتهمة القتل العمد، وتبين من الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة.