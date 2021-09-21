رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: المشير طنطاوي بريء من أي دم في أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد

كتب:

شريف سليمان
11:31 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق الحاكم لمصر بعد يناير 2011، كان بريئا من الأحداث الدموية التي أعقبت أحداث يناير، موضحًا: "وكذلك كل المسؤولين الذين كانوا موجودين آنذاك .. بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "فكنت أقول إن الضرر بتاع انهيار الدولة ولا تولي هذا الفصيل الحكم؟! والله المشير طنطاوي بريء من أي دم في هذه الأحداث، أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد والمجمع، وأي حاجة من الحاجة اللي تمت في هذه الفترة من تآمر لإسقاط الدولة، والله هو بريء منها".

اقرأ المزيد:

السيسي يعلن الحداد على المشير طنطاوي ويطلق اسمه على قاعدة الهايكستب

السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات الصحية

السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبا ومعلما

السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «عبور جديد»

«ربيع»: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 هدية من السيسي لأبناء سيناء

وزير الري: السيسي وجه بسرعة إنشاء خط ملاحي يربط دول حوض النيل

بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية لتنمية شبه جزيرة سيناء

عاجل.. السيسي يصل السويس لافتتاح عدة مشروعات قومية

السيسي ناعيا طنطاوي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها