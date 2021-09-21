السيسي: المشير طنطاوي بريء من أي دم في أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق الحاكم لمصر بعد يناير 2011، كان بريئا من الأحداث الدموية التي أعقبت أحداث يناير، موضحًا: "وكذلك كل المسؤولين الذين كانوا موجودين آنذاك .. بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "فكنت أقول إن الضرر بتاع انهيار الدولة ولا تولي هذا الفصيل الحكم؟! والله المشير طنطاوي بريء من أي دم في هذه الأحداث، أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد والمجمع، وأي حاجة من الحاجة اللي تمت في هذه الفترة من تآمر لإسقاط الدولة، والله هو بريء منها".