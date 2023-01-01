«باباي الروسي» بعد حقن نفسه بالزيت: رأسي تؤلمني والسبب مجهول

أصبح لاعب كمال أجسام روسي، حديث وسائل الإعلام العالمية بعد أن امتلك كيريل تيريشن ذراع كبير للغاية بعد حقنه بالزيت لنفخ عضلاته بشكل كبير، وإجراءه عملية تجميلية في وجهه، وهذا جعله يشعر بالألم في رأسه دون معرفة السبب وسط تعليقات الأطباء بأن هناك مخاطر تنتظر «باباي» الروسي.

وبحسب الدراسات العلمية فإن «البامبويز» أو حقن الزيت هي عبارة عن مادة شبيهة للسيليكون يستخدمها الشباب لتكبير عضلاتهم أو نفخها بشكل غير طبيعي، كما أن هذه الحقن تعتبر بداية الهلاك، إذ إنَّه لا طريق للعودة من هذه الحقن سوى عن طريق العمليات الجراحية.

أما الآثار الموضوعية لحقن الزيت قد تصل إلى تقرحات وخراريج وغرغرينة في العضلة يتم الفتح والتنظيف لمكان الغرغرينة، وبعض الحالات قد تصل إلى بتر العضلة أو بتر الذراع نتيجة لتأخر الحالة.

وعمل «تيريشين» على إزالة كتلة من أنسجة عضلية ميتة من جسمه بعد حقن خطير لمادة «سينثول» في العضلة ذات الرأسين، وأطلق عليه الجميع لقب «بوباي روسيا» بعد أن أصبح شبيه للشخصية الكرتونية ذات العضلات الكبيرة «بوباي» الذي حقن نفسه في الكرتون بهلام البترول لتكبير حجم عضلة يده.

ألم في الرأس مجهولة المصدر

وأشارت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن اللاعب الروسي أصبح يشعر بألم في الرأس لا يعرف مصدره بعد هذه الحقن، في الوقت الذي كشف الجراح الروسي دميتري ميلنيكوف قوله إن «خطر حدوث مضاعفات في حالة تيريشين مرتفع للغاية».

وأضاف ميلنيكوف: «يمكن أن يؤدي وجود مادة سامة في الجسم على المدى الطويل لأضرار تصيب مختلف الأعضاء، وقد تؤدي إلى الوفاة».

عمليات تجميل بالجملة

ولجأ اللاعب الروسي لتضخيم عضلات ذراعه ثم شفتيه ثم عظام وجنتيه من أجل أن يكون صاحب إطلالة جذابة، وأصبح شبيه بلاعب كمال الأجسام المصري، المصري أبو ذراع الذي كان يتدرب كثيرا وأصبح ذراعه ضخما وظل حديث وسائل الإعلام في مصر لعدة أسابيع بسبب مظهره الغريب.