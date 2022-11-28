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بطل كمال أجسام لـ قناة الحياة: أنا لست بطلا.. والشهداء هم الأبطال الحقيقيون

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شريف سليمان
09:16 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال العميد أحمد سامي، بطل أبطال العالم، الحاصل على 3 ذهبيات ببطولة العالم لكمال الأجسام، إنّه يخجل من اقتران اسمه بكلمة بطل لأنه يعمل في المؤسسة العسكرية التي بها الأبطال الحقيقيون ممن ضحوا بأنفسهم وسالت دماؤهم على أرض مصرنا حتى يبقى وطننا الحبيب.

أحمد سامي: أخجل من أن أطلق على نفسي «بطل»

وأضاف سامي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «أخجل من أن أطلق على نفسي بطل في وجود هؤلاء الأبطال الحقيقيين والشرطة، وهناك فارق كبير بين من يرفع علم مصر في بطولات دولية وبين من يلتف بهذا العلم جثمان شهيد، أنا لست بطلا بل هم الأبطال حقا»، ووقف تحية إجلال لأرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة، مشددًا على أنهم ملهموه، كما أنه لم يقدم 1% من بطولاتهم.

وأشار بطل كمال الأجسام إلى أنه يهدي بطولاته لشهداء الجيش والشرطة.

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