«محمد» طبيب أسنان وبطل كمال أجسام في المنوفية: «الرياضة سر نجاحي»

«السر في التوازن».. بهذه الكلمات عبّر محمد رجب، طبيب الأسنان وبطل كمال الأجسام على مستوى محافظة المنوفية، عن قدرته على النجاح في مجال كمال الأجسام، بالإضافة إلى كونه طبيبا، ليوضح للعالم أجمع أن الأحلام ليس لها إطار يحددها، ومن يمتلك حلمًا يستطيع أن يحلق بحلمه إلى عنان السماء.

رجب: معلمي هو قدوتي وهو بطل العالم

وقال محمد رجب، ابن مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، إنه قرر دخول مجال الرياضة بعدما اقتدى بمعلمه الذي كان بطل عالم في مجال كمال الأجسام، والذي كان على الرغم من وقت تدريبه ومشاركته العديد من المسابقات إلا أنه كان يعمل مدرسًا بإحدى المدارس: «كان بيدخل مسابقات وفي نفس الوقت كان بيدينا دروسنا».

وأضاف «رجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بدايته كانت منذ أن كان في الصف الثاني الثانوي، ولكنه دخل مجال كمال الأجسام بعد فترة الثانوية العامة، في بداية مرحلته الجامعية، مشيرًا إلى أنه رغم صعوبة دراسة طب الأسنان إلا أن الرياضة كانت سببًا من الأسباب التي جعلته ينجح، ويحصل على المركز الثاني في مسابقة على مستوى محافظة المنوفية تحت سن الـ 23 عاما، وهي أول تجربة له.

وتابع «رجب»، أن أسرته في بداية الأمر كان لديها اعتراض على رياضة كمال الأجسام مع دراسة طب الأسنان، ولكنه استطاع أن يحقق التوازن بين الرياضة والدراسة، وبعدها أصبح أفراد أسرته داعمين له حينما تأكدوا أن الرياضة لن تؤثر سلبًا على دراسته.

نصيحته للشباب لتحقيق أحلامهم

واختتم حديثه ناصحًا الشباب الذين يمتلكون أحلامًا، أن يعملوا جاهدين حتى يصلوا إلى حلمهم، وعدم الاصغاء إلى الكلام السلبي؛ ليستطيعوا تكملة مسيرتهم: «أنت الوحيد اللي تقدر تختار حلمك متسمعش كلام حد».