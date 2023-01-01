متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات؟.. «المالية» تجيب

يمثل رصيد الإجازات، قيمة ما يستحق الموظف عند انتهاء الخدمة مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية لتي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016/ 2 نوفمبر 2016، أو مقابل الإجازات المرحلة في حدود الثلث على الأكثر وذلك بعد مضي ثلاث سنوات (بعد تقدم بطلب الحصول للحصول على إجازته ورفضته السلطة المختصة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل).

وتجيب «الوطن» خلال هذه السطور، على سؤال متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات؟، وفقًا الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية.

المستندات المؤيدة للصرف

1- في حالة الصرف وفقًا لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 يجب إرفاق:

- إرفاق بيان معتمد من السلطة المختصة بالموافقة على صرف رصيد الإجازات المعد من قسم أو إدارة الموارد البشرية، صبقًا لقرار وزارة المالية رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

- إقرار موثق بالشهر العقاري يتنازل المستحق/ المستحقين عن أيه دعاوى قضائية في حالة القيام برفع دعوى قضائية للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

2- في حالة الصرف بموجب حكم قضائي يجب إرفاق، الحكم القضائي بأحقية الموظف في صرف رصيد الإجازات الاعتيادية مذيل بأصل بالصيغة التنفيذية ومرفق معه خطاب عدم الممانعة من هيئة قضايا الدولة.

3- في حالة الصرف بموجب قرار توصية من لجنة فض المنازعات يجب إرفاق قرار التوصية من لجنة فض المنازعات معتمد من السلطة المختصة وغيرها.

إعلام ورثة شرعي

4- إعلام ورثة شرعي في حالة وفاة الموظف.

5- في حالة وجود قصر ضمن الورثة يجب إرفاق حساباتهم البنكية بموجب خطاب من النيابة الحسبية.

6- قرار إنهاء الخدمة وصورة منن إخلاء الطرف.

7- صور الرقم القومي للمستحقين، في حالة رغبتهم في تحويل المبلغ المستحق كحوالة بريدية أو بنكية أو خطاب من البنوك الذين يرغبون في تحويل المبلغ المستحق لهم عليها، وموضوح به (أسم البنك، الفرع، رقم الحساب).

8- التأكد من وجود مخالصة من المستحقين، تؤخذ بمعرفة الشئون القانونية.