«التعليم العالي»: منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات العالمية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية إنشاء الجامعات الأهلية الدولية التي تعتمد على أحدث النظم العالمية، وتقدم برامج دراسية بينية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الدولية جاء نتيجة الدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإتاحة تعليم جامعي يقدم برامج دراسية حديثة، وتزويد هذه الجامعات بالورش والمعامل المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لتقديم تجربة تعليمية عملية مُتميزة.

توفير تدريبات عملية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية الدولية مثل «الملك سلمان»، و«العلمين»، و«الجلالة»، و«المنصورة»، تعُد من جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي نجحت في توقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المهمة مع مختلف المؤسسات التعليمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2022؛ بهدف صقل مهارات وخبرات الطلاب، وتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة؛ لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى استمرار جهود الجامعة في القيام بدورها في تنمية وخدمة المجتمع المحيط بها، والاهتمام بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات، وتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالمعارف المتنوعة.

دعم المعامل والورش بأحدث الوسائط التكنولوجية

وأشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إلى نجاح الجامعة في توقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها بروتوكول تعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية؛ لمنح درجات علمية مُزدوجة، وكذلك توقيع اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية «كورسيرا»؛ لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة «ليون 3» الفرنسية؛ لطرح برنامج دراسي مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، بحيث يحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة «لويفيل» الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، بحيث يحصل الطالب على شهادة مُزدوج.

التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» في إطلاق قوافل بالقرى الأكثر احتياجا

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، لمنح شهادات مُزدوجة في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، وكذلك بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، وشركة هواوي لإنشاء أكاديمية هواوي لدمج التدريب العملي بالمناهج الدراسية، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، فضلًا عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية.