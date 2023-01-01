«التعليم العالي» تحدد 7 ضوابط لتطوير منظومة الطلاب الوافدين

حدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بالتزامن مع بدء العام الجديد 2023، وذلك خلال خطة الوزارة لعام 2023، موضحاً الخطة ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية.

ضوابط تطوير منظومة الطلاب الوافدين

- وضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف بمصر في الخارج.

- دعم مشاركة الجامعات والمعاهد المصرية في جميع المعارض والمؤتمرات الدولية.

- إلقاء الضوء على الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين.

- إلقاء الضوء على التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة.

- تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للبعثات 2022-2027.

- الخطة الخمسية للبعثات تركز على تحقيق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين.

- التوسع في البعثات التدريبية لشباب الباحثين، وربطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية في مصر.

جهود جامعة عين شمس للاهتمام بملف الطلاب الوافدين

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعة عين شمس، أن الجامعة حريصة على الاهتمام بملف الطلاب الوافدين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، فيتم العمل على توفير بيئة تعليمية جذابة لهم، موضحة أنه تم إنشاء قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وتم انضمام إدارة الوافدين لهذا القطاع وتم عمل مكتب لإدارة الوافدين لاستقبال الطلاب وعمل الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالجامعة.

وأضافت الدكتورة شيرويت الأحمدي لـ«الوطن»، أن جامعة عين شمس بها 84 جنسية مختلفة، وتحرص الجامعة على توفير فرصة التدريب الصيفي للطلاب الوافدين في مستشفيات الجامعة، مؤكدة أن مشاركة الطلاب الوافدين في الأنشطة الطلابية عنصر مهم وهو ما اهتمت به جامعة عين شمس.