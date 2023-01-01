تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر انتظاما في حركة تداول البضائع وصولا وسفرا، كما شهدت المواني المختلفة بالمحافظات نشاطا في استقبال ومغادرة السفن، وبلغ حجم التداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

9 سفن متراكية في المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة اليوم عددها 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و574 شاحنة و22 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر البيان الإعلامي للهيئة أن حركة حركة الواردات اليوم سجلت 9000 طن بضائع، و433 شاحنة و11 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، و141 شاحنة، و11 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين الحرية ودليلة

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة

وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و175 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصولا وسفرا لـ 3 سفن وهي سينا وبريدج وآيلة، كما استقبل ميناء السويس السفينة TASSE KOSAN وعلى متنها 3200 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1535 راكبا.