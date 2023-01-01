تسليم 33 عقدا لمشروعات صغيرة و15 جهاز عروس أولى بالرعاية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبالتنسيق مع مديرية التضامن، لتسليم «جهاز عرائس» للفئات الأولى بالرعاية، بحضور أهالي وأسر الفتيات والمستفيدين من عقود المشروعات الصغيرة التي وفرتها المؤسسة.

حضر الاحتفالية أمل عزوز، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، والدكتورة حنان الدرباشي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، ونرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة.

أجهزة كهربائية ومشروعات صغيرة للأولى بالرعاية

وسلم المحافظ، خلال الاحتفالية التي أقيمت بقاعة نادي الإدارة المحلية، عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مؤسسة مصر الخير، تحت إشراف وتنسيق مديرية التضامن، وتشمل مجموعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات وغيرها من مستلزمات تجهيز العرائس لعدد 15 فتاة من الأولى بالرعايةـ بإجمالي 285 ألف جنيه، بجانب تسليم 33 عقدا لمشروعات صغيرة «توليد دخل»، بقيمة إجمالية 790 ألف جنيه، للمستفيدين لإقامة مشروعات إنتاجية واستهلاكية.

محافظ بني سويف يهنئ المستفيدات بقرب زفافهن

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس وذويهن بمناسبة قرب الزفاف، فضلاً عن تهنئته لهن بالعام الميلادي الجديد، معربا عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية التي تسهم في إدخال السرور على الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، كما هنأ أيضاً المستفيدين بعقود المشروعات، متمنيًا أن تكون فاتحة خير عليهم، وتوفر لهم مصدر دخل لحياة كريمة لهم.

وأكد دعمه الكامل للتوسع في المشاريع الإنتاجية التي تنعكس عوائدها الإيجابية المباشرة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهم وبطريقة غير مباشرة على دعم هذا التوجه للاقتصاد القومي، مطالبا الجمعيات الأهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدني بمزيد من الجهد للتوسع ودعم مثل تلك المشروعات.

الدور التنموي والخدمي لمؤسسة مصر الخير

كما أثنى محافظ بني سويف على الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر اجتياجا، خاصة وأن «مصر الخير» أحد أبرز أعضاء لجنة توحيد جهود العمل الأهلي، التي تضم مجموعة كبيرة من الجمعيات المحلية والمركزية الموقعة على الوثيقة التي أطلقتها المحافظة لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام لصالح المواطن والمجتمع السويفي.

تفاصيل المشروعات الصغيرة

وقالت حنان الدرباشي، مدير مكتب مصر الخير ببني سويف، إنه تم تسليم أجهزة عروس لعدد 15 فتاة بواقع 10 آلاف جنيه للجهاز الواحد، بجانب 9 آلاف جنيه مستلزمات زفاف لكل فتاة تشمل أواني ومفروشات، بجانب 33 عقدا لمشروعات صغيرة تشمل (ورش حدادة، نجارة، تنجيد، ماكينة حياكة، ألموتال، مكواة بخار، معدات حلويات، ملابس جاهزة، بقالة، محل عطارة، ثلاجة بضاعة، مكتبة»، وغيرها من المشروعات الصغيرة.