«صناع الخير»: مصر بها 10 آلاف جمعية أهلية فعالة من أصل 50 ألف

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن الفترة الحالية هي الفترة الذهبية الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني في دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي أعدادها تفوق الموجود في مصر بـ10 أضعاف، «فرنسا فيها أكثر من مليون ونصف جمعية أهلية».

زمزم: عدد الجمعيات الأهلية الفعالة في مصر 10 آلاف جمعية فقط

وأضاف «زمزم»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل على قناة «الحياة»، أن مصر بها 50 ألف جمعية أهلية، وهو رقم قليل، غير أن الفعال منها على أرض الواقع يصل لـ10 آلف فقط، ولكن القيادة السياسية مهتمه بتطوير عمل تلك المنظمات حتى يتم تطويرها ودمج تلك الجمعيات في المبادرات المصرية المختلفة.

زمزم: مش هيكون عندنا حاجة اسمها بتر القدم السكري

وأوضح أنه وبسبب تضافر أعمال منظمات الجمعيات الأهلية، سيتم إعلان خلو المحافظات كافة من ظاهرة بتر القدم جراء الإصابة بمرض السكري، ولهذا تم تجهيز 20 غرفة ب20 محافظة لإنجاح ذلك، ومع مجيء يوم 30 يونيو المقبل سنصل لـ30 غرفة، «مش هيكون عندنا حاجة اسمها بتر القدم السكري، وكمان بنعمل رفع كفاءة لكل الورش في أسوان».

وتابع: «حياة كريمة بدأت توحد جهود الجمعيات، وبقي فيه استراتيجية واضحة بنعمل بيها، والدولة خصصت 800 مليار لتطوير قرى مصر في 3 سنوات بمشروعات البنية الأساسية، وأنا لو متميز في العمل الطبي بدخل بقدراتي وفريق عملي بالمبادرة، وكل جمعية بتكمل الأخرى».