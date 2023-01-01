السفيرة الأمريكية في كولومبو: قدمنا أكثر من 240 مليون دولار مساعدات لسريلانكا

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى سريلانكا جولي تشونج إن بلادها قدمت أكثر من 240 مليون دولار كمساعدات لسريلانكا خلال عام 2022.

دعم أمريكي لسيرلانكا

وكتبت تشونج على موقع تويتر: «هذه المساعدة الجديدة تدعم الأمن الغذائي الأساسي وتلبي احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفا، بما في ذلك تمويل وجبات الغداء المدرسية، والأسمدة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساعدة النقدية للأمهات الجدد والحوامل».

وأضافت: «نحن ندعم أيضا القروض والتدريب والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سريلانكا، لأنها تواجه العبء الأكبر في أوقات الأزمات. وتأتي هذه المساعدة على رأس شراكتنا التنموية الحالية التي تعمل مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني و شعب سريلانكا».

عام لا ينسى

وأشارت تشونج إلى أن «العلاقة بين البلدين أكبر بكثير من مجرد المساعدة - إنها تتعلق بالشراكة»، بحسب موقع نيوز فيرست الإخباري السريلانكي.

وقالت السفيرة الأمريكية إن عام 2022 كان عاما لا يُنسى، مؤكدة أنها تأمل في أن يحقق عام 2023 انتعاشا اقتصاديا وتغييرا دائما وفرصا جديدة لشعب سريلانكا.