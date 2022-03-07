رئيس سيرلانكا ينعى أقدس فيل بعد نفوقه.. «كنز وطني» (صور)

قالت وكالة «فرانس برس» إن سريلانكا أعلنت نفوق أقدس فيل لها، اليوم، عن عمر ناهز 68 عاماً، وهو الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الحزن العام بين أبناء الشعب السريلانكي، وقيام الرئيس صدور مرسوم رئاسي بشأنه.

وأضافت الوكالة، أنّ المرسوم الرئاسي نص على حشو جثة الفيل المقدس وحفظها للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الفيل النافق «نادونغاموا راجا» يعد أهم فيل من بين 100 فيل آخرين تُستخدم في المسابقة السنوية، التي تشهد ممارسة طقوس أكلة النار وعازفي الطبول.

وأوضحت الوكالة، أنّ الفيل كان يقوم بحمل تابوت ذهبي من الآثار البوذية على ظهره، إضافة إلى تزينه بالأضواء واللبس المزكرش.

صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى دفتر عزاء

وتحولت صفحات السوشيال ميديا في سريلانكا إلى دفتر عزاء كبير لتعزية الفيل النافق، كما خرج موكب من المعزين يضم تلاميذ المدارس وقساوسة وسيدات عجائز، ذهبوا جميعاً إلى جثة الفيل للمس أنيابه الضخمة تقديسا له.

وكان مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا أصدر بيانا، قال فيه: «الحيوان الراحل كان كنزا وطنيا»، كما أمر بالحفاظ على بقاياه؛ لكي تشهدها الأجيال المقبلة.

ومن المقررأن يتم تسليم جثة الفيل «رجا» إلى خبراء التحنيط في وقت لاحق من اليوم لحشوها بعد أداء طقوس الجنازة البوذية، حسبما أعلن مالك الفيل.

يذكر أن الفيل «رجا» كان يتم تزيينه بالأضواء، حين يحمل التابوت البوذي في المسابقة السنوية، وعكف على أداء هذا الدور في معظم السنين في الفترة من 2006 إلى 2021.

سريلانكا خصصت فرقة كوماندز لحماية الفيل

وبلغ تقديس «رجا» إلى درجة تعيين حراسة له من فرقة مسلحة من نخبة الكوماندوز بعدما كاد أن يصدمه سائق دراجة نارية عام 2015.

وشددت سريلانكا في السنوات الأخيرة على عملية حظر صيد الأفيال البرية، ووصلت عقوبة صيدها إلى الإعدام، فيما أكد ناشطون في مجال حقوق الحيوان أن الأفيال المملوكة للأفراد كثيراً ما تتعرض لسوء المعاملة، وهي التهمة التي انكرتها المعابد وأصحاب الأفيال المستأنسة.