«اليخنة».. أكلة شهية من القرن الثامن قبل الميلاد أبدع العرب في طهيها

«اليخنة» من أشهر الأكلات العربية المميزة، التي استطاعت إيجاد مكان لها في صدارة السفرة العربية، بحسب تقرير عرضه برنامج «صباح جديد»، المٌذاع على قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الأحد.

«اليخنة».. أكلة شهية عرفتها العصور المختلفة

وجاء في التقرير أن اليخنة أكلة شهية عرفتها العصور المختلفة، لما تتمتع به من مذاق لذيذ وفوائد صحية كثيرة، وتشتهر برائحتها الذكية وطعمها الذي لا يقاوم، وتحتضن مكوناتها عناصر غذائية متنوعة من الخضروات واللحوم وتقدم عادة مع المرق.

واستشهد التقرير بالمراجع التراثية، التي أشارت إلى أنّ الشعوب العربية عرفت أنواعًا مختلفة من اليخنات على مر العصور، بينما يعود تاريخ أقدم دليل معروف عن طهي اليخنة في العالم، إلى فترة جومون ما بين القرن الثامن والرابع قبل الميلاد في اليابان.

اليخنة الحمراء والبيضاء

وذكر التقرير ورود وصفات عديدة لعدد من اليخنات في كتب الطبخ الروماني التي تعود للقرن الرابع الميلادي، واكتسبت عند الأتراك شهرة واسعة حتى باتت كلمة يخنة مقابلة للخضار بالصلصة الحمراء واللحم.

وأوضح التقرير، أنّ السوريين تمكنوا من إضافة وصفاتهم الخاصة الشهيرة التي عُرفت بها اليخنة اليوم بنوعيها، اليخنة البيضاء المصنوعة من لحم الضأن، والحمراء المكونة من اللحم الأحمر والطحيني والمرق.