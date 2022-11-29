«صباح جديد» يحتفي بميلاد حميد الشاعري.. المتمرد مكتشف النجوم

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن الفنان حميد الشاعري، في عيد ميلاده، بعنوان «المتمرد مكتشف النجوم»، إذ وصفه بأنه فنان تحدى أجيالًا بموهبته الفطرية في العزف والتوزيع الموسيقي.

نشأة الفنان حميد الشاعري

وجاء في التقرير، أن عبد الحميد أحمد الشاعري، ولد في مدينة بنغازي الليبية، في 29 نوفمبر 1961، لأب ليبي وأم مصرية، واعتاد العزف الموسيقي منذ صغره، وفي الثلث الأخير من السبعينيات انضم إلى فرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج، ولم يدم انضمامه كثيرًا، إذ كون سريعًا فرقة بعنوان «أبناء إفريقيا»، احتوت على مجموعة من المطربين بالدول العربية والإفريقية.

دخوله عالم الفن رغم رفض أبيه

أشار التقرير، إلى أن حميد الشاعري، رغم حبه للفن، إلا أن أبيه كان يرفض عمله في هذا المجال، مما اضطره للحاق بمعهد الطيران في إنجلترا، حسب رغبة والده، ليستأجر الاستديوهات الموسيقية هناك، لعزف وغناء مقطوعاته الخاصة.

وأوضح أن الشاعري، قرر أن يستمر في السعي وراء حلمه، فانتقل عند أقاربه بمحافظة الإسكندرية المصرية، وبدأ في عرض موهبته التي لم تقم على دراسة، لكن أجمل ما فيها أنها كانت بفطرته الخاصة وبحسه الفني، حتى أبهرت منتجي سوق الكاست في أوائل الثمانينيات.