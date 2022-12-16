شعبة الخضار: الأسعار مستقرة بالأسواق ولا يوجد نقص في السلع

طمأنت شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية المواطنين بأن أسعارالمنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة مستقرة، ولا يوجد أي نقص، كما أن جميع المنتجات متوفرة بشكل جيد في الأسواق وتقوم الدولة المصرية بتصدير ما يفيض عن احتياجات السوق المحلية للعديد من الدول العربية والأجنبية.

«نجيب»: أسعار الخضار والفاكهة مستقرة

من جانبه، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضار والفاكهة مستقرة بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الموسم الحالي كالبصل والطماطم، مبيناً أن الأسعار في متناول الجميع ولا يوجد أي تحركات سعرية خلال الفترة الحالية، كما أن هناك بعض الأنواع من الخضار والفاكهة شهدت انخفاضاً، كالجزر والبطاطس والملوخية.

اهتمام الدولة بالمشروعات الزراعية ساهم في خفض الأسعار

وأشار نجيب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن استقرار أسعار بعض المنتجات الزراعية وانخفاض البعض الآخر جاء نتيجة اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الزراعية عن طريق التوسع الأفقي في المدن الجديدة كالدلتا الجديدة وشرق العوينات والواحات الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى الخير والفرافرة الجديدة، والتوسع الرأسي كالصوب الزراعية في الظهير الصحراوي للمحافظات، ما أدى لوجود زيادة كبيرة في الإنتاج.

فائض كبير في إنتاج الخضار والفاكهة

وأوضح نجيب أن هناك فائضا كبيرا من إنتاج الخضار والفاكهة يزيد عن 5 مليون طن تقوم الدولة بتصديرة للخارج الي العديد من الدول العربية والاجنبية، ما يعمل علي توفير العملة الصعبة للدولة، موضحاً أنه كلما استقرت الحالة الجوية كلما ازداد الإنتاج وبالتالي انخفاض الأسعار والعكس.

ونوه نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بأنه يجب على المواطنين شراء ما يحتاجونه فقط في المنتجات الزراعية، كما أن مصر لا تعاني من أي أزمة أو نقص في المنتجات الزراعية على عكس باقي الدول الأخرى، متوقعاً استقرار الأسعار الفترة المقبلة إذا استقرت الحالة الجوية للبلاد وعدم حدوث أي موجات سقيع لأن الحالة الجوية تؤثر على الإنتاج.