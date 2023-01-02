أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء، ومشتقاتها، اليوم الثاني من يناير في الأسواق، وفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في الاسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 51 جنيها للكيلو.

سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 جنيهات إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51-55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم السبت بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90-95 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، نحو 43 جنيها، وتصل للمستهلك بين 47 و48 جنيها.

كما تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58-62 جنيها.

وتراوح سعر البط اليوم بين 70-75 جنيها للكيلو.