أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة

أجرت «الوطن» جولة صباحية في سوق حدائق القبة، لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها، والتي يهتم بها الكثير من الناس ويحرصون على شرائها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 30-12-2022

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

وتراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

كما تراوح سعر الهياكل اليوم بين 28 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 47 و51 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 95 و110 جنيه.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم اليوم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم الخميس بين 70 و82 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم الجمعة

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 43 جنيها، وتصل للمستهلك بين 46 و47 جنيهًا.

كما تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 54-58 جنيها.

وتراوح سعر البط اليوم بين 70-72 جنيها للكيلو.