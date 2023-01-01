«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلاً من يوم الأحد 8 يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23، و24، و25، و29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5، و8، و10 من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير في أيام 23، و26، و27، و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 20، و21، و22، و23، و26 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر ذاته.

المرتبات متاحة في أي وقت

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.