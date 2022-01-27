«المالية» تعاود صرف مرتبات يناير 2022 يومي الأحد والاثنين

تواصل وزارة المالية عمليات صرف مرتبات شهر يناير2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يصل عددهم إلى نحو 5 ملايين عامل وموظف، في أكثر من 45 وزارة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

بدء عملية صرف مرتبات يناير

كانت «المالية» بدأت عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2022، الاثنين الماضي، وواصلت ذلك على مدار الثلاثاء وأمس الأربعاء على أن تعاود من جديد مع بداية الأسبوع المقبل للعاملين بالوزرات والجهات والمديريات كافة، التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحددت وزارة المالية، خلال كتاب دوري أصدرته في شهر ديسمبر الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022؛ إذ سيستمر على مدار 5 أيام، تبدأ من 24 وحتى 31 من الشهر ذاته، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري، على مسؤولي الهيئات والجهات ومديري العموم، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، والتنبيه على العاملين كافة، بأن المرتبات ستكون متاحة أيضا بماكينات الصراف الآلي، في الأوقات والأيام المحددة، وفقا لجداول صرف المرتبات التي حددتها الوزارة، مطالبة العاملين بعدم التزاحم على الماكينات، مع مراعاة اتباع الإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا.

صرف مرتبات يناير للموظفين والعاملين كافة

ووفقا للكتاب الدوري، سيتمكن من صرف مرتبات يناير 2022، الموظفين والعاملين كافة بوزارات الصحة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والنقل والعدل والبيئة والتموين والتجارة الداخلية، والأوقاف والداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والسكان والتخطيط، والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والبحث العلمي والتربية والتعليم، إلى جانب الهيئة العامة لـ«الرقابة المالية، والاستثمار، والرقابة على الصادرات والواردات»، وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، والعاملين بدار الإفتاء وشئون مجلس الوزراء والنواب، بالإضافة إلى المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة بالمحافظات المصرية كافة.