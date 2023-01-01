شروط منحة الوفاة للموظفين وفقا لـ دليل وزارة المالية الموحد

تمثل منحة الوفاة قيمة ما يمنح لمستحقي المعاش عند وفاة الموظف، عن شهر الوفاة والشهرين التاليين من إجمالي الأجر.

وتجيب «الوطن» خلال هذه السطور، على سؤال متى تُستحق منحة الوفاة للموظفين؟ وفقًا الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية.

السندات المؤيدة للصرف

1- أصل شهادة الوفاة أو صورة طبق الأصل منها.

2- خطاب من هيئة التأمينات الاجتماعية يحدد مستحقي المعاش.

إجراءات الرقابة على صرف المنحة

1- صرف المنحة عن أجر العامل عن كامل شهر الوفاة من الأجر الأساسي والأجور المتغيرة (بدلات - حوافز - مكافآت - علاوات اجتماعية بانواعها وما في حكمها) لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الأجر الوظيفي والأجر المكمل والعلاوة التعويضية للمخاطبين بأحكامة.

2- هذه المبالغ غير خاضعة للضريبة، طبقًا لقانون رقم 232 لسنة 1996 بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد اوانتهاء خدمته، أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم.

منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش

وأوضح الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية، أن منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تذهب إليه بالكامل.

- تصرف المنحة في حالة الندب الكلي من الجهة المنتدب إليها.

- لا يخصم من هذه المبالغ أي ديون مستحقة او استقطاعات مستحقة على المتوفى.