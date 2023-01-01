السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل ضرورة تجنب أي إجراءات تؤدي لتوتر الأوضاع

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال اتصال هاتفي، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

ومن جهته؛ أكّد الرئيس مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة، كما أكّد ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.