الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، وشعوب العالم أجمع، بمناسبة بداية العام الجديد.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع، بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام، وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع».

واختتم: « كل عام وأنتم بخير».