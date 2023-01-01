وكيل الأزهر: أدخلنا الدعم النفسي في دورات المقبلين على الزواج

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الأحد، لمناقشة سبل التعاون.

وقال الضويني إن الأزهر يهتم اهتماما كبيرا بمجال الصحة النفسية، لذا أنشأ وحدة للدعم النفسي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عام 2021، لربط علوم الدين بالعلوم الأخرى والاستفادة منها في المجال الدعوي والتوعوي، وخاصة في التحديات العصرية والمستجدة مثل الإدمان والانتحار والإلحاد، كما أنشأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وحدة للدعم النفسي للطلاب الوافدين، تقدم لهم كل الدعم وحل مشاكلهم النفسية.

إدخال الدعم النفسي

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على المجال الدعوي فحسب، بل أدخله الأزهر أيضا في دورات المقبلين على الزواج، لتقدم لهم حل كل المشكلات التي قد تقابلهم في حياتهم الزوجية، مبينًا أن الأزهر تطرق لإدخال الدعم النفسي في كثير من المجالات الدعوية والتعليمية والدعوية.

من جهته، أشادت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجهود الأزهر في مجال التوعية النفسية، مبينة أن الأزهر استخدم طرق حديثة في هذا المجال، وعمل على تطبيقه، وبدوره يقدم خدمة جليلة للمجتمع، مؤكدة استعدادها تقديم كل الدعم من خلال مدربين يقدمون مناهجهم وطرقهم الحديثة في توعية الشباب وخاصة ضد الإدمان والمخدرات والانتحار.