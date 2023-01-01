مستقبل التنمية أمام صدمات العالم في العدد الجديد من «مجلة الديمقراطية»

تحت عنوان «مستقبل التنمية في مصر بين صدمات العالم والقدرة على التكيف» صدر العدد الجديد من مجلة الديمقراطية يناير 2023 عن مؤسسة الأهرام، التي يرأس تحريرها، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، والذي أكد أن مزيج الصدمات دفع العالم لعاصفة كاملة من الأزمات المتزامنة.

مجلة الديمقراطية

وتابع قمحة: «يقدم ملف هذا العدد من مجلة الديمقراطية رؤية مستقبلية لمتطلبات المرحلة القادمة من التنمية في مصر، تشمل عددا من القطاعات المترابطة وذات التأثير على مخرجات عملية التنمية منها، الإصلاح الاقتصادي المصري، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، واستراتيجية التحول الرقمي الشامل، وتوجه مصر نحو الاستراتيجية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، والاستراتيجية المصرية فى مجابهة الإرهاب، وجهود الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية وسيناريوهات تعزيزها، والاستثمار فى البشر والتنمية المستدامة وغيرها».

العدد الجديد من مجلة الديمقراطية

ويتضمن العدد الجديد من مجلة الديمقراطية افتتاحية، رئيس التحرير أحمد ناجي قمحة، التي جاءت تحت عنوان «قضايا حقوق الإنسان بين الرؤية المصرية الشاملة وازدواجية المعايير الغربية».

المؤتمر الاقتصادي

كما اشتمل العدد على عدة مقالات تتناول مناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، والسياسة المالية في مواجهة انعكاسات الأزمات العالمية، وعدد آخر من القضايا من أبرزها مبادرة تيسيرات استيراد سيارات للمصريين بالخارج، وإشكالية فوضى الإفتاء وتجديد الخطاب الديني، والمستقبليات الجندرية وآفاق التمكين في العلوم والتكنولوجيا، ورقمنة العلاقات العامة وصناعة السياحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والتأثيرات الغربية في ثقافة الطفل المصرى والرسوم المتحركة نموذجا.

كما يحتوى العدد مجموعة من التقارير، التي سعت إلى تقديم تحليل عميق للنظام السياسي الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي، وتطورات المشهد في تونس والبرازيل وإسرائيل والصين، بالإضافة إلى ملف خاص حول سياقات وتداعيات صعود اليمين الأوروبي.