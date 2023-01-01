«الأرصاد السعودية» لـ إيمان الحصري: مكة المكرمة بعيدة عن تساقط الثلوج

قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد السعودية، إنّ المشاهد المتداولة بشأن تساقط الثلوج على المعتمرين غير صحيحة، مؤكدًا أن مكة المكرمة بعيدة عن أجواء تساقط الثلوج، إذ أن الثلوج تتساقط في العادة على المناطق الشمالية المحاذية لدولتي الأردن وسوريا.

تساقط الثلوج على مكة المكرمة غير وارد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنّ تساقط الثلوج على مكة المكرمة غير وارد وفقا لقراءة الطقس الحالية، وهناك فرص لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومكة المكرمة بشكل عام، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أشار في تقارير بشكل كامل إلى هذه الحال وينسق مع الجهات المعنية التي تتعامل ميدانيا مع هذه الظواهر باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

التعامل مع الأمطار في السعودية

وأكد أن هناك عملا مشتركا بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والقطاعات المعنية بالتعامل الميداني مع مثل هذه الظواهر، خاصة الأمطار، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع، وهناك تنسيق تكاملي قبل بداية الحالة بوقت مبكر لاتخاذ الخطط المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات.