الأحوال الجوية السيئة تدفع الجامعات والمدارس السعودية إلى تعليق الدراسة

قرر عدد من الجامعات والمدارس بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، بسبب توقعات وتنبيهات الأرصاد من هطول أمطار رعدية وغزيرة على عدد من المناطق المختلفة.

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص بسبب الظروف الجوية، وقالت إدارة تعليم جدة، في بيان لها عبر «تويتر»: «بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص».

دراسة عن بعد بسبب الطقس

وأضافت إدارة جدة التعليمية: «سيكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم».

كما أعلن مكتب التعليم بمحافظة الخرمة، تحويل الدراسة عن بُعد في حال منع الأودية والشعاب من وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وأوضح مكتب التعليم في الخرمة بتغريدة عبر «تويتر»: «الطلاب أو الطالبات الذين يحول الوادي أو الشعاب بينهم وبين مدارسهم ولا يوجد بالقرب منهم جسور أو طرق آمنة، تكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي وعلى الزملاء المعلمين والمعلمات إعداد الدروس وفق ذلك».

كما أعلنت إدارة تعليم الليث تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس‎ التعليم، موضحة في بيان لها عبر «تويتر»، أنه ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وسيكون الدوام عن بُعد عبر «منصة مدرستي».

تعليق الدراسة الحضورية

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة الحضورية أيضا بسبب الحالة الماطرة، وقالت الجامعة، في بيان لها عبر «تويتر»: «بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد».