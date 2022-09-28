حسام داغر ينشر صورة لـ هشام سليم من أمام الكعبة : «اللهم اغفر له»

تذّكر الفنان حسام داغر، الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان منذ أيام قليلة.

حسام داغر يدعو لـ هشام سليم بالرحمة والمغفرة

ونشر الفنان حسام داغر، صورة للفنان هشام سليم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «اللهم اغفر وارحم انك انت الأعز الأكرم».

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع المرض

توفي الفنان هشام سليم، يوم 22 سبتمبر الماضي بعد صراعٍ مع المرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.

محطات في حياة هشام سليم

هشام سليم، فنان مخضرم، استطاع أن يثبت ذاته بالمشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث مثل منذ الصغر من خلال فيلم «إمبراطورية ميم» مع الفنانة فاتن حمامة.

و تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن ينتهي من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات، وقدم عدد كبير من الأفلام خلال حقبة الثمانينات منها «تزوير في أوراق رسمية، الوباش، الملعوب، عندما يتكلم الصمت».

كما بدأ في العمل للتلفزيون في أواخر ثمانينات القرن العشرين وقدم مسلسلات «الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك»، كما استمر بعدها في العمل بين السينما والتلفزيون، وتوفي في 22 سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.