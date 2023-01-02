استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قرية «كفر دان»

استشهد شابان فلسطينيان، هما محمد سامر حوشية «21 عاما» وفؤاد محمود أحمد عابد «17 عاما»، فجر اليوم الاثنين، وأصيب 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية «كفر دان»، غرب «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم «كفر دان»

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، بلدة «كفر دان»، فيما اندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينية، وقوات الاحتلال التي حاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد «23 عاما»، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد «22 عاما»، منفذي عملية «كمين الجلمة» التي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي في 14 سبتمبر من العام الماضي 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية.

بدورها، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا لجرافات تابعة للاحتلال الإسرائيلي تستعد لهدم منزلي منفذي الهجوم.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم حالتان خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

مصادر صحفية: "تواصل وصول الإصــ ــابات إلى مشفى ابن سينا بمدينة جنين، خلال اقتحام قوات الاحتـ ــلال قرية كفردان". pic.twitter.com/19GO3lByvi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 1, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام «كفر دان»، ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن.

بن غفير يعتزم اقتحام «المسجد الأقصى المبارك» غدا الثلاثاء

بدوره، يعتزم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحام «المسجد الأقصى المبارك» خلال الأسبوع الجاري، طالبا من شرطة الاحتلال التنسيق له لعملية الاقتحام، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وفي سياق متصل، قال المندوب الفلسطيني في منظمة «الأمم المتحدة» رياض منصور، إن «محكمة العدل الدولية» ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، مشيرا في حديث لـ «صوت فلسطين»، إلى أن «مجلس الأمن الدولي» سيعقد جلسة مفتوحة أواخر شهر يناير الجاري لبحث آخر المستجدات.