استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

استشهدت طفلة فلسطينية تدعى جنى مجدي عصام زكارنة «16 عاماً» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال

وفي وقت سابق، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية، الحي الشرقي في مدينة «جنين»، واعتقلت شابا يدعى ثائر أبو عمشة، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى إصابة فلسطيني، برصاص الاحتلال في المنطقة.

وقالت «كتيبة جنين» بـ«سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، إن عناصرها تخوض اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطريق الواصل بين قريتي «كفا» و«الحفاصي» جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.