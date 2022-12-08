منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال ثلاثة فلسطينيين، إلى جانب اعتدائها على الحرم الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة، مؤكدة أن هذه الجرائم وما سبقها من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني يستدعي التحقيق والمساءلة.

التضامن مع قضية الأسرى الفلسطينيين

وجددت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) التأكيد على تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي وصلت حالته الصحية الى درجة خطيرة.

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة

وحمّلت المنظمة إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.