علاج 10 ملايين مواطن ضمن المبادرات الرئاسية في الشرقية خلال 2022 

شهدت محافظة الشرقية نهضة صحية خلال عام 2022، وذلك في عدد من المحاور، منها القضاء على فيروس «سي»، والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصريين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين.

مبادرة «100 مليون صحة»

وذكر الدكتور هشام شوقي مسعود مديلا مديرية الصحة، في بيان، أن الفرق الطبية في المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 10 ملايين متردد بالمحافظة منذ بداياتها، مما جعلها في صدارة جميع المحافظات، حيث استهدفت المبادرات جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن.

فحص حديثي الولادة

وقال «مسعود»، إن فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي قدمت الخدمة لـ2271797 مواطنا، واستطاعت مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية تقديم الخدمات لـ128091 طالبا، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة فحص 418375 طفلا، ومبادرة صحة الأم والجنين لـ111516 سيدة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لـ19799 طفلا، كما تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لـ31272 من كبار السن، ومتابعة 16000 حالة كورونا ضمن مبادرة العزل المنزلي، إضافة إلى إجراء 4989 عملية جراحية للمرضى بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار.