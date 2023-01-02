10 تصريحات مهمة لوزير الصحة عن متحور «يوم القيامة»: لا يمثل مصدر قلق

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، معلومات عن متحور الصين الجديد «يوم القيامة»، إضافة لآخر تطورات المبادرات الصحية، كما تحدث عن إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة.

وتستعرض جريدة «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن متحور يوم القيامة بحسب تصريحات وزير الصحة والسكان، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى.

1- متحور الصين الجديد «يوم القيامة» لا يمثل مصدر قلق لأنه متحور فرعي من أوميكرون.

2- المتحور الجديد بلا آثار مقلقة ووفياته ضئيلة رغم أنه يتميز بسرعة الانتشار.

3- أعراض متحور يوم القيامة تبدأ من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة.

4- جهات الرصد التابعة لوزارة الصحة تتابع أي متحورات للفيروسات في مصر.

5- ميزانية الصحة عام 2014 كانت حوالي 30 مليار جنيه؛ وارتفعت بنسبة 300% لدعم مبادرات صحية.

6- إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة.

7- هناك أولوية قصوى في استقدام كل مستلزمات العمليات الجراحية من الخارج.

العلاج على نفقة الدولة

8- الدولة تتكلف 7 مليارات جنيه، سنويًا وقد تصل إلى 9 مليارات بخصوص العلاج على نفقة الدولة.

9- تطوير 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 6.5 مليار جنيه سنويًا.

10- المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية يُعد إنجازًا كبيرًا.