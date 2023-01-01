وزير الصحة لـ أحمد موسى: أعراض متحور يوم القيامة تنتهي بعد 7 أيام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أن متحور الصين الجديد «يوم القيامة» لا يمثل مصدر قلق لأنه متحور فرعي من أوميكرون بلا آثار مقلقة ووفياته ضئيلة رغم أنه يتميز بسرعة الانتشار.

متحور يوم القيامة

وأشار إلى أن أعراض متحور يوم القيامة تبدأ من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة مؤكدًا أن جهات الرصد التابعة لوزارة الصحة تتابع أي متحورات للفيروسات في مصر.

ميزانية الصحة

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ميزانية الصحة عام 2014 كانت حوالي 30 مليار جنيه؛ وارتفعت بنسبة 300% لدعم مبادرات صحية؛ منها زراعات الكلى والكبد والقوقعة، والمفاصل من خلال مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة، مؤكدًا أنه خلال العام 2014 لم يكن هناك حصر دقيق لمرضى القلب المفتوح وعلاج الأورام إلى آخره ليُصبح هناك حصرًا بعد ذلك، ووجود فترة زمنية للمريض بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني (من 3 إلى 4 أسابيع)؛ من أجل إنهاء قوائم الانتظار، وإجراء الجراحات.

وأوضح أن هناك أولوية قصوى في استقدام كل مستلزمات العمليات الجراحية من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تتكلف 7 مليارات جنيه، سنويًا وقد تصل إلى 9 مليارات بخصوص العلاج على نفقة الدولة، كما يتم العمل على تطوير 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 6.5 مليار جنيه سنويًا.

وأكد أن المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية يُعد إنجازًا كبيرًا موضحا أن الأمور الصحية، بخصوص جائحة كورونا، مطمئنة، ولم يتم رصد زيادات في الإصابات التي تحتاج رعاية مُركزة، أو وجود وفيات، مشيرًا إلى أن مصر في أفضل حالاتها منذ 3 سنوات، في هذا الملف.