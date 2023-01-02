تفاصيل إطلاق مبادرة «ولد هنا» للعروض المسرحية في القرى والنجوع

قال محمد الشرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال، إنّ المسرح يتولى مهمة تنفيذ الجانب الثقافي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى ونجوع مصر، وخلال تقديم العروض لفتت نظره مشكلة كبيرة مفادها أن بعض الشباب والأطفال لا يعرفون رموز الأماكن التي يعيشون فيها.

وأضاف مدير مسرح المواجهة والتجوال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بتوجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح أخذنا على عاتقنا هذه المبادرة».

الشيخ النقشبندي ولد في محافظة الغربية وكان له أثر كبير في تجديد الخطاب الديني

وتابع مدير مسرح المواجهة والتجوال «في هذه المبادرة، نقسم مصر إلى 3 أقاليم، وهي الدلتا والإسكندرية ومدن القناة وسيناء والصعيد، وسيكون العرض الأول من إخراج سعيد منسي وتأليف دكتور طارق عمار، وهو ما سنتناول فيه التنويريين الذين ولدوا في الدلتا، مثل الشيخ سيد النقشبندي الذي ولد في محافظة الغربية وكان له أثر كبير في تجديد الخطاب الديني، عندما جمعه الرئيس محمد أنور السادات مع الملحن الكبير بليغ حمدي، وهو ما أدى إلى ظهور الابتهالات المصاحبة للموسيقى والغناء».

لا نتناول سيرة شخص واحد ولكن نتحدث عن مجموعة من التنويريين

وأكّد مدير مسرح المواجهة والتجوال «لا نتناول سيرة شخص واحد ولكن نتحدث عن مجموعة من التنويريين، كما أن مدن القناة حافلة بعرض السمسمية وسيكون إخراج وتأليف سعيد سليمان وسنتحدث عن مدن المقاومة ونماذجها التي كان لها أثر كبير في تغيير بيئتها وتحريك المياه الراكدة، كما أن صعيد مصر حافل بالرموز التنويرية، وسنتناولها».