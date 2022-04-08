مش هتفرقه عن النقشبندي.. المنشد أحمد العمري يحيي ليالي رمضان في طوخ

«صوت من السماء»، هكذا يصف أبناء مركز ومدينة طوخ المنشد أحمد العمري ابن قرية الدير في محافظة القليوبية، أحد أبرز المشاركين في مسابقة الإنشاد بالشارقة في دولة الإمارات والمهندس الزراعي الذي يحيي ليالي رمضان في مضايف العائلات الكبرى بمركز طوخ.

وأجرت «الوطن»، بثا مباشرا مع المنشد أحمد العمري ابن قرية الدير مركز طوخ محافظة القليوبية خلال إحيائه ليلة رمضانية بطوخ؛ أنشد خلالها لكبار المنشدين وعلى رأسهم النقشبندي وسط تفاعل الحاضرين.

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اكتشفه والده الراحل

وقال الشيخ أحمد العمري منشد القليوبية، إن أول من اكتشف فيه موهبة الإنشاد الديني هو والده الراحل الذي دفع به لكبار المنشدين الذين دربوه، ونجح في حفظ التواشيح والأناشيد حتى استطاع الالتحاق بالأوبرا المصرية، وأصبح عضوا في فريقها وبعدها أصبح سوليست غناء فردي تواشيح وابتهالات دينية.

وأشار إلى أنه أصبح الآن مدرب فريق الإنشاد الديني بجامعة بنها، وبعض فرق الجامعات المصرية.

النقشبندي مثله الأعلى

وقال العمري، إنه يحب الشيخ النقشبندي، مؤكدا أنه مثله الأعلى ويتمنى أن يصل لمكانته، مشيرا إلى أنه شارك في مسابقة منشد الشارقة وحظي بتكريم ووصل لمراحل متقدمه في المسابقة، ولكن لم يحالفه الحظ لقلة خبرته وقتها.

وأكد أن مصر هي أصل الإنشاد الديني والابتهالات وعمالقة هذا المجال كلهم من المصريين الذين نشروه في العالم كله، متمنيا أن يكون أحد علامات الإنشاد الديني في مصر والوطن العربي.