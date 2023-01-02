أحمد الدريني يعلن تردد قناة «الوثائقية» الجديدة.. الانطلاق قريبًا

احتفى الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقرب انطلاق قناة «الوثائقية» الجديدة، التابعة للشركة المتحدة، معلنا عن تردد القناة، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وكتب «الدريني» في منشوره منذ قليل: «ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ.. 12303 H275005/6.. قريبا إن شاء»، مضيفا: «الله باسمك اللهم المبتدا والشكر لكل رفاقي وزملائي وأصحاب الفضل».

رئيس القناة الوثائقية: نفخر بلغة الضاد

وكان الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عن شعار القناة، موجهًا الشكر لمصمم الشعار، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وكتب رئيس القناة الوثائقية الجديدة في منشوره: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز (حجر رشيد)، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».

وأضاف رئيس القناة الوثائقية الجديدة: «التصميم به تنويه عن الروافد المختلفة التي كونت عراقة الشخصية المصرية وطبقات حضارتها عبر آلاف السنوات، اللون الذهبي إشارة إلى ما ننتوي بمشيئة الله وفضله أن تكون في أصالته الأعمال المقدمة عبر الشاشة من وثائقيات تحترم عقل ووجدان المُشاهد المصري والعربي. جديرٌ بالذكر أن الشارة من تصميم «أحمد حسين» مدير المركز الإبداعي بالقناة».