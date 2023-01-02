وزير السياحة: استرداد 17 قطعة أثرية متنوعة بالتعاون مع الخارجية المصرية

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر عقدت عدة اتفاقيات ثنائية في مجال استرداد الآثار ومكافحة الإتجار غير مشروع في الممتلكات الثقافية مع العديد من الدول، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الموقعة بين الخارجية الأمريكية والخارجية المصرية عام 2016، والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات عام 2021، وتم على إثرها استرداد العديد من القطع الأثرية الهامة، بينها التابوت الذهبي «نيجم عنخ»، عام 2019، وما يزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة عام 2021، وآخرها استرداد 17 قطعة أثرية متنوعة ومن بينها تابوت أثري هام.

استرداد الآثار المصرية

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال حديثه بمؤتمر الإعلان عن تسلم مصر تابوتا أثريا بعد استعادته من أمريكا: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة الخارجية المصرية ومكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الأمريكية على الجهد المبذول لاسترداد الكنوز الأثرية، حيث استطاعت مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل والداخلية على الجهود المبذولة لاسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة».