وزير السياحة: نستهدف تحقيق 30 مليار دولار إيرادات بحلول 2030

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف وصول الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار بحلول 2030، لافتا إلى أن الوزارة أعدت العديد من الخطط والاستراتيجيات، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، للوصول إلى تلك المعدلات، والوصول بعدد السياح الزائرين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده اليوم، مع محرري السياحة والآثار، أن أهم الأدوات التي تسعى الوزارة لإنجازها في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويا، حل مشكلات الطيران والنقل الجوي، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى مضاعفة أعداد المقاعد على الطائرات القادمة لمصر، بنحو 3 أضعاف عن التي تأتى حاليا، فضلا عن تخصيص جزء من طاقة الطيران للرحلات المنخفضة التكاليف.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد أيضا، على زيادة أعداد الغرف الفندقية لتصل إلى نحو 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 200 ألف غرفة فندقية، متابعا «نسعى بشكل ملح لزيادة أعداد الغرف الفندقية بالأقصر وأسوان وقنا خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بفنادق الـ3 نجوم».