وزير السياحة: نستهدف تحقيق زيادة 25% سنويا في أعداد الغرف الفندقية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة سنوية في أعداد الغرف الفندقية المصرية تتراوح ما بين 25 إلى 30% وذلك في إطار خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويا، لافتا إلى أن حجم النمو الحالي في الغرف الفندقية يتراوح ما بين 1 إلى 2% سنويا، موضحا أن الوزارة ستعقد العديد من اللقاءات مع الجهات الحكومية المختصة وذلك من أجل تيسير إجراءات الاستثمار في هذا المجال.

500 ألف غرفة فندقية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه فى إطار دراسة تجربة الدول التي استطاعت جذب 30 مليون سائح سنويا أو أكثر فإن تلك الدول كان لديها نحو 500 ألف غرفة فندقية، موضحا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة أعلى من تلك الأعداد خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى ضرورة وجود تنوعا في المنشآت الفندقية التي تمتلكها مصر من حيث درجات النجومية، فضلا عن تطوير نمط الشقق الفندقية، مشيرا إلى وجود نقص في أعداد فنادق الـ 3 نجوم بمصر بصفة عامة وبالأقصر وأسوان وقنا بصفة خاصة.

جذب 5 شرائح من السياح

وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن مصر تركز حاليا على جذب 5 شرائح من السياح وهم السياح القادمين لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية، والسياح الوافدين للسياحة الشاطئية والترفيهية، والسياحة العائلية، وسياحة المغامرات والصحاري، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وتابع: «مصر تمتلك كافة الأنماط السياحية التي يرغب السائح في وجودها بالمقصد السياحي الذي يرغب في زيارته».

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن مصر تمتلك حاليا نحو 8 آلاف منشأة سياحية ما بين فنادق وشركات سياحة ومنشآت ومطاعم سياحية وبازارات ومراكز غوص.