مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر 5:18 صباحا

أعلن الموقع الرسمي لهيئة المساحة، عن تفاصيل مواقيت الصلاة، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2022، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:58 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:03 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:21 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:59 مساء

موعد أذان العصر: 2:47 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:10 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا

أذان الظهر: 11:51 صباحًا

أذان العصر: 2:48 مساءً

أذان المغرب: 5:09 مساءً

أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا

أذان الظهر: 11:52 صباحًا

أذان العصر: 2:52 مساءً

أذان المغرب: 5:13 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:11 مساءً

أذان العشاء: 6:30 مساءً