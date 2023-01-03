مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر 5:18 صباحا
كتب:
انتصار الغيطانى
01:55 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء
أعلن الموقع الرسمي لهيئة المساحة، عن تفاصيل مواقيت الصلاة، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023.
مواقيت الصلاة اليوم
وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2022، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا
موعد أذان الظهر: 11:58 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:46 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:28 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:03 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:50 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
موعد أذان الفجر: 5:21 صباحًا
موعد أذان الظهر: 11:59 مساء
موعد أذان العصر: 2:47 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 5:10 صباحا
أذان الظهر: 11:53 صباحًا
أذان العصر: 2:51 مساءً
أذان المغرب: 5:10 مساءً
أذان العشاء: 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا
أذان الظهر: 11:51 صباحًا
أذان العصر: 2:48 مساءً
أذان المغرب: 5:09 مساءً
أذان العشاء: 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا
أذان الظهر: 11:52 صباحًا
أذان العصر: 2:52 مساءً
أذان المغرب: 5:13 مساءً
أذان العشاء: 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا
أذان الظهر: 11:53 صباحًا
أذان العصر: 2:51 مساءً
أذان المغرب: 5:11 مساءً
أذان العشاء: 6:30 مساءً