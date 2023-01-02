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فاطمة قنديل رئيسا لتحرير سلسلة «نجيب محفوظ» بهيئة الكتاب

كتب:

إلهام زيدان
01:19 م | الإثنين 02 يناير 2023
فاطمة قنديل

فاطمة قنديل

أصدر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قرارًا بتولي الدكتورة فاطمة قنديل رئيسًا لتحرير سلسلة «نجيب محفوظ» التي تصدر عن الهيئة، بعدما أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خلال الأيام الماضية قرارًا بإعادة إصدارها بعد توقفها لسنوات.

من هي فاطمة قنديل؟

فاطمة قنديل، أدبية وأكاديمية مصرية، أستاذ مساعد للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية، كلية الآداب بجامعة حلوان، وحصلت على الماجستير عن أطروحتها «التناص في شعر السبعينيات»، وحصلت على الدكتوراة عن أطروحتها «عن شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران».

جائزة نجيب محفوظ للأدب 

فازت فاطمة قنديل مؤخرًا، بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها «أقفاص فارغة»، تولت منصب نائب رئيس تحرير مجلة فصول للنقد الأدبي، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيسا لتحرير سلسلة الشعر المترجم التي تصدر عن المركز القومي للترجمة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.