«أقفاص فارغة» لـ فاطمة قنديل تفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب 2022

أصبح اسم الكاتبة والشاعر فاطمة قنديل، من الكلمات الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعلنت الجمعة الأمريكية فوزها جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠٢٢ عن روايتها "أقفاص فارغة."

وقد وصف المحكمون رواية "أقفاص فارغة" بأنها "لا تتنازل عن الصدق في رواية علاقات العنف الكامنة تحت السطح في حياة أسرة عادية من الطبقة المتوسطة المصرية، علاقات القوة الجندرية."

أضافوا أيضًا إن الرواية "تمّحي الحدود بين التخييلي والسِّيَري الذاتي المجتمعي، بين الخطابي والتمثيليّ، بين الحياة والتدوين والفنّ، ما يفضي إلى التشكّك في الحدود المفترضة بين السيرة والرواية، ويعيد النظر، مجدَّداً وعلى نحوٍ طازج، في تعريف كلّ منهما"، ووصفوا فاطمة قنديل بإنها "تكتب الحكاية بلغة مراوغة، كلما أوشك القارئ على تصنيفها تنزلق من بين أصابعه، فهي شاعرة" في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك فقد قالوا إن "خلال سردها الغني المكثف، تتراءى أمامنا وقائع حافلة، تتجاور فيها الخيبات والأمل، والضعف الإنساني ومقاومته، وآلام الاكتشاف ومتعته أيضا"، وإن "رواية فاطمة قنديل الجديدة تأمّل حسّاس وصادق يدلّ على حيوية السرد العربي وتفنّنه أو تعدد استخداماته. تشبك قنديل القارئ بلا تردد في النسيج النفسي لعلاقات حميمة ومشحونة، وذلك كي تحكي قصة الأنوثة والأسرة والخسارة التي تلازم القارئ فترة طويلة بعد الصفحة الأخيرة."

جائزة نجيب محفوظ

تتكون الجائزة من ميدالية فضية، وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي، وترجمة الرواية الفائزة إلي اللغة الإنجليزية ونشرها ضمن سلسلة إصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتخصصة في الروايات..

لجنة التحكيم

الدكتورة شيرين أبو النجا رئيس اللجنة والناقدة الأدبية وأستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، والدكتور أدم طالب أستاذ اللغات الحديثة والثقافات في جامعة دورهام بإنجلترا، وثائر الديب كاتب ومترجم وناقد أدبي، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة دينا حشمت، أستاذ مساعد في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.